Vedat Muriqi'den transfer açıklaması! 'Önceliğim burada başarılar kazanmak, kupalar kaldırmak'
Fenerbahçe'nin Galatasaray ile girdiği transfer savaşını kazanarak Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç yıldızını parlatmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı golcü Süper Lig'de ilk 3 maçta 2 gollük bir performans sergileyerek sivrilmişti. Sadece attığı gollerle değil savaşçı yapısı ve takım bütünlüğüne yaptığı katkı sebebi ile şimdiden sarı-laciverlti takımın vazgeçilmez oyuncuları arasına girdi.
Kosovalı golcü Fenerbahçe'de gösterdiği performansın yanı sıra milli takımdaki yaptıkları ile de yükselişine devam etti. Fenerbahçe'nın Galatasaray ile girdiği transfer yarışını kazanıp renklerine bağladığı Vedat Muriç kısa sürede potansiyelini göstererek Avrupa devlerinin radarına girdi.
Hazırlık maçlarında 3 gol kaydeden Kosovalı forvet ligde de 2 kez ağları sarsmayı başardı. Milli Takım formasıyla da elemelerde 4 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandıran 25 yaşındaki oyuncuyla Tottenham ve Lazio yakından ilgileniyor. İki ekibin scout ekipleri, Fenerbahçe ve Kosova'nın karşılaşmalarını izleyerek Vedat için özel dosya tutuyor.
ÜLKESİNDE KAHRAMAN
Kanarya'nın yıldızı Vedat Muriç, Kosova aşkıyla biliniyor. "Ülkem için ölümüne savaşırım" diyen 25 yaşındaki forvet oyuncusu ülkesinde kahraman gibi ilgi görüyor.
KRUSE'DEN MURİÇ'E 'BANA LEWA'YI HATIRLATIYOR'
Kanarya'nın Alman hücum oyuncusu Max Kruse, takım arkadaşı Vedat Muriç'i övdü. İsviçre basınına konuşan Kruse "O çok hırslı ve istekli bir oyuncu. Sahada hep savaşıyor. Bana Bayern Münih'li Lewandowski'yi hatırlatıyor. Stilini ona benzetiyorum." dedi.
TRANSFER SÖYLENTİLERİNE KULAKLARINI TIKADI
Sarı-lacivertli formayla kısa sürede tribünlerin sevgilisi olan Vedat Muriç ise tüm bu transfer söylentilerine kulaklarını tıkamış durumda. 25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin çok büyük bir camia olduğunu söyleyerek "Önceliğim burada başarılar kazanmak, kupalar kaldırmak. Bu formayı giymek için çok bekledim. Hemen ayrılmaya niyetim yok. Goller atmak, şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Sezona iyi başladık, bu şekilde bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
(Fotomaç)
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