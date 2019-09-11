Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı golcü Süper Lig'de ilk 3 maçta 2 gollük bir performans sergileyerek sivrilmişti. Sadece attığı gollerle değil savaşçı yapısı ve takım bütünlüğüne yaptığı katkı sebebi ile şimdiden sarı-laciverlti takımın vazgeçilmez oyuncuları arasına girdi.

Kosovalı golcü Fenerbahçe'de gösterdiği performansın yanı sıra milli takımdaki yaptıkları ile de yükselişine devam etti. Fenerbahçe'nın Galatasaray ile girdiği transfer yarışını kazanıp renklerine bağladığı Vedat Muriç kısa sürede potansiyelini göstererek Avrupa devlerinin radarına girdi.

Hazırlık maçlarında 3 gol kaydeden Kosovalı forvet ligde de 2 kez ağları sarsmayı başardı. Milli Takım formasıyla da elemelerde 4 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandıran 25 yaşındaki oyuncuyla Tottenham ve Lazio yakından ilgileniyor. İki ekibin scout ekipleri, Fenerbahçe ve Kosova'nın karşılaşmalarını izleyerek Vedat için özel dosya tutuyor.

ÜLKESİNDE KAHRAMAN

Kanarya'nın yıldızı Vedat Muriç, Kosova aşkıyla biliniyor. "Ülkem için ölümüne savaşırım" diyen 25 yaşındaki forvet oyuncusu ülkesinde kahraman gibi ilgi görüyor.