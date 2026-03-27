Mallorca'nın Kosovalı santrforu Vedat Muriqi, Slovakya galibiyetinin ardından Türkiye maçı için konuştu.

"BİR ADIM DAHA KALDI"

"Çok önemli bir galibiyetti, evet kutluyoruz, eğleniyoruz çünkü hak ettik ama henüz hiçbir şey değil, hiçbir şey başarmış değiliz. Dünya Kupası'na ulaşmak için, tarih yazmak için önümüzde küçük bir adım daha kaldı."

"HAYALİM DÜNYA KUPASI"

"Her zaman söylemişimdir, bir futbolcu olarak hayalim ve kendi ülkesini temsil eden tüm futbolcuların zirvesi Dünya Kupası'nda yer almaktır. Bu yüzden umarım kişisel olarak bu hedefime ulaşırım ve sonrasında Kosova'nın dört bir yanındaki insanlara mutluluk veririz."

"TÜRKİYE'YE KARŞI DESTEK BEKLİYORUZ"

"Mutluyuz, tüm insanlar kutlasın çünkü bunu hak ettik. Kosova'ya, nerede olurlarsa olsunlar tüm Arnavutluk'a destekleri için çok teşekkür ediyorum ve Türkiye'ye karşı oynayacağımız son maçta da destek bekliyoruz."

"ZAYIF NOKTALARINI BİLİYORUZ"

"Çok büyük bir desteğimiz olacak çünkü Türkiye'nin kalitesini biliyoruz, inanıyorum ki Slovakya'dan daha iyi bir takım ama biz de onların zayıf noktalarını biliyoruz. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız, bugün olduğu gibi mücadele edeceğiz ve taraftarın desteğiyle inanıyorum ki bizim için biraz daha kolay olacak."

MAÇ NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası play-off finalinde Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele 31 Mart Salı günü saat 21.45'te başlayacak.