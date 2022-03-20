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Spor

Vedat Muriqi'li Mallorca deplasmanda kaybetti

Mallorca, İspanya La Liga'nın 29. hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Espanyol'a 1-0 mağlup oldu. Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

20 Mart 2022 Pazar 18:20 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 18:20
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La Liga'da Mallorca, deplasmanda Espanyol ile karşı karşıya geldi.

Ligin 29. haftasında oynanan karşılaşmada Mallorca'ya 1-0'lık skorla sahadan mağlup ayrıldı. Karşılaşmada Espanyol'a galibiyeti getiren golü 42. dakikada Raul de Tomas kaydetti.

Mallorca'da Vedat Muriqi, karşılaşmaya ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika sahada kaldı.

Alınan bu sonucun ardından Mallorca, ligde üst üste 5. kez kaybetti ve 26 puanda kaldı. Espanyol ise 36 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Mallorca, Getafe ile karşılaşacak. Espanyol ise Real Sociedad deplasmanına gidecek.

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