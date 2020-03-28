Vedat Muriqi'nin bonservisi 20 milyon euro

28 Mart 2020 Cumartesi 10:47 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 10:47

Neredeyse tüm dünyada futbol durdu. Ancak takımlar belki sahaya çıkmıyor ama özellikle transfer çalışmaları ve yeni sezonun kadro planlamaları tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe kötü bir sezon geçirse de bir isim, transferin gözdesi durumunda: Vedat Muriç... Kosovalı oyuncu belki son haftalarda formsuzdu ancak genel performansı ve milli takımda yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekti. Birçok Avrupa devi, 25 yaşındaki forveti defalarca izledi.

‘Boşuna gelmeyin!’

Yönetim, Muriç’i satmayı düşünmüyor. Ancak özellikle menacerler vasıtasıyla bazı kulüpler şimdiden temas kurmaya başladı. Sarı- Lacivertliler, takımın en önemli parçalarından biri olarak gördükleri Muriç’i tutmaktan yana.

Yönetim, buna rağmen gelip görüşmek isteyenler de mesajını yolladı: 20 milyon Euro’dan aşağıya satmayız. Bu parayı ödemek istemeyenler, boşuna masaya oturmasın!

(Fanatik)