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Spor

Vedat Muriqi'nin dünyası başına yıkıldı! ''Tam bir aptallık ettim''

Vedat Muriqi, Elche maçında kırmızı kart görerek oyundan atılmış ve 2 maç men cezası almıştı. Valencia maçı sonrası açıklamalarda bulunan Vedat Muriqi, 'Kendime kızgınım çünkü aptalca bir şey için takım arkadaşlarımı yalnız bıraktım.' dedi. İşte detaylar...

Star Gazetesi27 Ekim 2022 Perşembe 20:20 - Güncelleme:
Vedat Muriqi'nin dünyası başına yıkıldı! ''Tam bir aptallık ettim''
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La Liga ekiplerinden Mallorca'da forma giyen Vedat Muriqi, Elche maçında kırmızı kart yemiş ve 2 maçtan men cezası almıştı. Valencia maçıyla sahalara dönen Vedat Muriqi, maç sonrası pişman olduğunu belirtti.

VEDAT MURIQI, 2 MAÇ CEZA ALMIŞTI

Mallorca, İspanya La Liga'nın 8. haftasında deplasmanda Elche ile 1-1 berabere kalmıştı. Karşılaşmada konuk ekipte forma giyen Vedat Muriqi, kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Kosovalı golcü gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maçtan men cezası almıştı.

MALLORCA'DA VEDAT MURIQI GOLLE DÖNDÜ

La Liga'nın 11. haftasında Valencia ile karşılaşılan maçla sahalara geri dönen Vedat Muriqi takımının galibiyet golünü atarak maçın 2-1 kazanılmasını ve zorlu maçtan 3 puan alınmasını sağlamıştı.

VEDAT MURIQI: KENDİME KIZGINIM

Vedat Muriqi, Valencia galibiyeti sonrası Elche maçında görmüş olduğu kırmızı kart hakkında açıklamalarda bulundu. Çok pişman olduğunu belirten Vedat Muriqi, "Kendime kızgınım çünkü aptalca bir şey için takım arkadaşlarımı yalnız bıraktım." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Mallorca formasıyla 9 resmi maça çıkan ve toplam 780 dakika süre alan Vedat Muriqi, 5 golle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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