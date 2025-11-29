İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Vedat Muriqi'nin golleri galibiyete yetmedi

LaLiga'nın 14. haftasında Mallorca ile Osasuna dört gollü, yüksek tempolu bir mücadelede karşı karşıya geldiler. Vedat Muriqi'nin dublesine rağmen taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

29 Kasım 2025 Cumartesi 18:23
Vedat Muriqi'nin golleri galibiyete yetmedi
İspanya LaLiga'nın 14. haftasında Mallorca, Osasuna'yı konuk etti.

Mallorca Son Moix Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

VEDAT MURIQI'DEN DUBLE

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Mallorca'nın gollerini 62. dakikada penaltıdan ve 66. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.

Osasuna'ya beraberliği getiren goller ise 82. dakikada Raul Garcia ve 90+2. dakikada Flavien-Enzo Boyomo'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Mallorca, puanını 13'e yükseltti ve 15. sıraya yerleşti. Osasuna ise 12 puanla 17. sırada konumlandı.

LaLiga'nın 15. haftasında Mallorca, deplasmanda Real Oviedo ile karşılaşacak. Osasuna ise Levante'yi konuk edecek.

