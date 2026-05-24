  • Vedat Muriqi'nin golü Mallorca'ya yetmedi! İspanyol ekibi küme düştü...
Real Mallorca, İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında San Moix'te oynanan mücadelede Real Oviedo'yu 3-0 mağlup etmesine rağmen küme düşmekten kurtulamadı.

HABER MERKEZİ24 Mayıs 2026 Pazar 01:20 - Güncelleme:
İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Real Mallorca ile Oviedo karşı karşıya geldi. San Moix'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Mallorca 3-0'lık skorla kazandı.

Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Pablo Torre, 83. dakikada Manu Morlanes ve 90. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.

Vedat Muriqi maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Kosovalı yıldız, sezonu 23 golle tamamladı.

Ligi 42 puanla bitiren Real Mallorca, ligi 18. sırada bitirdi ve küme düştü. Levante ve Osasuna ile puanı eşit olan Mallorca, 3'lü averajda en gerideki takım olduğu için küme düştü.

29 puanlı Oviedo haftalar önce küme düşmüştü.

