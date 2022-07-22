Vedat Muriqi'nin yeni adresi Mallorca oldu

Serie A ekiplerinden Lazio, Vedat Muriqi'nin transferini resmen açıkladı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Kosovalı golcünün bonservisiyle birlikte Real Mallorca'ya gittiği belirtildi. Lazio'nun açıklamasında bonservise dair herhangi bir bilgi yer almadı.

28 yaşındaki golcü futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında da İspanyol ekibinde kiralık olarak forma giydi. Muriqi, Mallorca'da çıktığı 17 maçta 5 gol attı.

Vedat Muriqi, ülkemizde Çaykur Rizespor ve son olarak Fenerbahçe forması giymişti. Sarı-lacivertliler Kosovalı golcüyü Lazio'ya yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.