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Spor

Vedat Muriqi'ye İtalya'dan talip

Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, sergilediği performansla yakından takip edilmeye başladı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Torino'nun Vedat Muriqi ile ilgilendiği belirtildi. Gelecek sezon için hücum hattına takviye planlayan Torino'nun, Muriqi'yi listesine aldığı aktarıldı.

Haber Merkezi24 Mart 2025 Pazartesi 20:12 - Güncelleme:
Vedat Muriqi'ye İtalya'dan talip
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Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, sergilediği performansla Torino'nun radarına girdi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Torino'nun Vedat Muriqi ile ilgilendiği belirtildi. Gelecek sezon için hücum hattına takviye planlayan Torino'nun, Muriqi'yi listesine aldığı aktarıldı.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki Vedat Muriqi'nin kulübü Mallorca ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Mallorca forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Vedat Muriqi, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

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