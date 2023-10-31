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Spor

Vedat Muriqi'ye sürpriz talip! İspanyollar resmen duyurdu

Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla gösterdiği performansla büyük kulüplerin dikkatini çekmeye devam ediyor. İspanyol devi Sevilla'nın Kosovalı golcü Vedat Muriqi'yi ısrarla istediği iddia edildi. İşte detaylar...

31 Ekim 2023 Salı 21:03 - Güncelleme:
Vedat Muriqi'ye sürpriz talip! İspanyollar resmen duyurdu
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Bir dönem ülkemizde Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Vedat Muriqi adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarı lacivertli ekipte gösterdiği performansın ardından yüksek bir bonservis bedeli ile İtalyan devi Lazio'nun yolunu tutan golcü oyuncu, burada yeterli forma şansı bulamayınca kiralık olarak La Liga ekibi Mallorca'ya katılmıştı.

MALLORCA'DA KENİDİ BULDU

Mallorca'ya gidişinin ardından takımın en önemli ismi haline gelen ve attığı gollerle taraftarın sevgilisi olan Kosovalı futbolcu, kiralık olarak geldiği kulüpte vazgeçilmezlerden biri oldu ve bonservisi Lazio'dan alınarak takımda kalması sağlandı.

Ada temsilcisinde oynadığı 63 maçta 25 gol ve 9 asistle skora katkıda bulunan başarılı forvet, bu performansıyla tekrar büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı.

SEVILLA ISRARLA İSTİYOR

İspanyol basınında yer alan haberde La Liga'nın en önemli kulüplerinden olan Sevilla'nın Kosovalı golcüyü ısrarla istediği ve kadrosuna katmak için görüşmelere şimdiden başlayacağı yazıldı. Yeni teknik direktör Diego Alonso'nun da Vedat Muriqi'i ana transfer hedefi olarak gördüğü belirtildi.

Ayrıca haberde 2023 yaz transfer döneminde de Sevilla'nın Vedat Muriqi için Mallorca'nın kapısını çaldığı ancak teknik ekibin isteğiyle yönetimin transferi onaylamadığı iddia edildi.

www.star.com.tr

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