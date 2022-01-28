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Spor

Vedat Muriqi'ye sürpriz talip! Teklif yapıldı...

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Vedat Muriqi'ye, İspanyol ekiplerinden Mallorca teklif yaptı. Vedat Muriqi'ye daha önce CSKA Moskova, West Bromwich ve Saint Etienne'i geri çevirmişti. Kosovalı golcü İstanbul'a gelmek istiyor.

28 Ocak 2022 Cuma 11:32 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 11:32
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West Bromwich ve CSKA Moskova transferi gerçekleşmedi, St.Etienne'i geri çevirdi... Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye dönmek için elinden geleni yaparken, her geçen gün kendisine yeni bir talip çıkıyor. İtalya basınında yer alan habere göre Mallorca, Kosovalı forvet için Lazio'ya resmi teklif yaptı. Ancak İspanyol ekibi de Fenerbahçe gibi Muriqi'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Lazio'nun önceliği oyuncusunu bonservisiyle satmak olsa da bu şekilde bir teklif almadı. Sarı- Lacivertliler, Muriqi konusunda hala diğer rakiplerine oranla avantajlı durumda.

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