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Spor

Vefa Küçük: Ali Koç mali yönden kulübü rahatlatmak için ciddi mesai sarf ediyor

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak başladı. Toplantının açılış konuşmasını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük yaptı.

AA23 Ocak 2021 Cumartesi 11:16 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 11:16
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Fenerbahçe Kulübünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe'nin, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu belirtti.

Salgın nedeniyle kulübün işleyişinin derinden sarsıldığını vurgulayan Küçük, şunları kaydetti:

"Başkanımız ve yönetimimiz bu dönemde ellerinden gelen en üstün gayreti sarf ederek kulübümüzü yönetmeye devam ettiler. Kulüp başkanımız ve yöneticilerimiz tüm imkanlarıyla faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Kulübümüz büyümeye devam ediyor. Üye sayımızda artış var. Fenerbahçe Kulübü, Türkiye'de en büyük sivil toplum örgütüdür. Böyle bir kulübü yönetmek kolay değildir. 2018 yılında görevine başlayan Ali Koç ve onun yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Geçen yaklaşık 2,5 senelik mesailerinde kulübümüzü başarıya götürdüklerini, mali yönden kulübü rahatlatmak için ciddi mesai sarf ettiklerini görüyorum ve tebrik ediyorum."

Toplantı, Fenerbahçe TV ile Fenerbahçe Youtube kanalından canlı yayınlanıyor.

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