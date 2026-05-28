Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basını, başarılı futbolcunun aldığı teklifi duyururken kızlarının velayetine ilişkin dava sürecinin transfer kararının etkileyebileceğini belirtti. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ28 Mayıs 2026 Perşembe 13:01 - Güncelleme:
Galatasaray'da Mauro Icardi bilmecesi çözülmeyi bekliyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli golcüyle ilgili yönetim temaslarını hızlandırırken, taraflar arasında yapılan görüşmelerde ilk teklif de ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı kurmayların, 33 yaşındaki yıldız forvete bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro içeren 1+1 senelik kontrat önerdiği öğrenildi. Yönetimin, bayram sonrası yapılacak kritik toplantının ardından Icardi dosyasında son kararı vermesi bekleniyor.

Avrupa'dan ve Güney Amerika'dan talipleri bulunan tecrübeli futbolcunun geleceği belirsizliğini korurken, özellikle Arjantin basınından dikkat çeken iddialar geldi.

RIVER PLATE DEVREDE

Yunanistan temsilcisi Olympiakos'tan gelen teklifi geri çevirdiği öne sürülen Mauro Icardi için bu kez River Plate'in harekete geçtiği belirtildi. Arjantin medyasında yer alan haberlerde, deneyimli santrfora resmi teklif yapıldığı ifade edildi.

Öte yandan Icardi'nin kariyerine yeniden İtalya'da devam etmeye sıcak baktığı da aktarıldı. Galatasaray'ın sunduğu şartların ise yıldız oyuncu cephesinde şimdilik yeterli bulunmadığı kaydedildi.

VELAYET SÜRECİ KARARINI ETKİLİYOR

Haberde öne çıkan bir diğer detay ise Wanda Nara ile devam eden velayet davası oldu. Sürecin Türkiye bağlantılı ilerlemesinin, Icardi'nin geleceğine ilişkin kararını zorlaştırdığı ifade edildi.

Arjantinli futbolcunun, ailevi sebepler nedeniyle maaş konusunda fedakârlık yaparak İstanbul'da kalma ihtimalinin de masada olduğu öne sürüldü.

