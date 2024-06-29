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Spor

Veli Kavlak: Avusturya'yı bir adım önde görüyorum

Türk asıllı Avusturyalı eski futbolcu Veli Kavlak, A Milli Takım'ın Avusturya eşleşmesini değerlendirdi.

29 Haziran 2024 Cumartesi 13:48 - Güncelleme:
Veli Kavlak: Avusturya'yı bir adım önde görüyorum
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Beşiktaş'ın eski futbolcularından Veli Kavlak, EURO 2024'teki Avusturya-Türkiye eşleşmesini değerlendirdi.

Viyana doğumlu olan uzun yıllar Avusturya Milli Takımı'nda da forma giyen Kavlak, 2011-2018 arasında Kara Kartal'da top koşturmuş, iki yıl önce de emekliye ayrılmıştı.

"AVUSTURYA FAVORİ"

Avusturya basınına konuşan eski oyuncu, Türkiye karşısında Avusturya'yı favori gördüğünü belirtti ve "Avusturya'yı bir adım önde görüyorum. Fransa ve Hollanda karşısında grup birincisi olduğunuzda bu çok açık. Avusturya'nın Avrupa Şampiyonası'nda yapabileceği hala çok şey var, çok daha ileri gidebilir" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ ZAMANIMDAN HATIRLIYORUM"

Türk futbolcuların üzerinde baskı olduğunu da dile getiren Kavlak, "Üzerlerindeki baskı göz önüne alındığında Türk futbolcular aslında iyi iş çıkardı. Orada medya baskısı çok büyük. Eleştiriler çok oluyor, herkesin söyleyecek bir şeyi var. Televizyonda pozisyonlar her kanalda on kez inceleniyor, sorgulanıyor. Gerçekten kolay değil. Bunu daha önceden benim Beşiktaş zamanımdan hatırlıyorum." dedi.

"ÇALHANOĞLU'NUN YOKLUĞU ÖNEMLİ EKSİKLİK"

Avusturya maçında Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin'in cezalı olmalarını hakkında da konuşan eski futbolcu şu sözleri sarf etti; "Savunmada bunu telafi edebilirler, orada yeterince iyi oyuncuları var. Ancak Hakan Çalhanoğlu'nun tecrübesi önemli bir eksiklik. Inter'le şampiyonluk kazandı ve hali hazırda birçok uluslararası maça çıktı. Onun cezalı olması Türkiye açısından üzücü".

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