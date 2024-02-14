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Spor

Veljko Birmancevic: Galatasaray'a iyi hazırlandık

Sparta Prag'da futbolculardan Veljko Birmancevic, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Galatasaray maçı öncesi teknik direktör Brian Priske ile basın toplantısında bulundu. Başarılı futbolcu, Galatasaray'a iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 19:46 - Güncelleme:
Veljko Birmancevic: Galatasaray'a iyi hazırlandık
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Sparta Prag'da teknik direktör Brian Priske'yle birlikte basın toplantısında yer alan Veljko Birmancevic, Galatasaray maçı öncesinde konuştu.

Birmancevic, sezonun geri kalanında iyi bir istatistik ortaya koyduğunu ve bu sebeple mutlu olduğunu ifade etti.

Sezon boyu gösterdiği bireysel performansın yarın için önemli olmadığını, tek nefes olarak oynamanın daha önemli olduğunu vurgulayan Birmancevic, "Yarın var gücümüzle mücadele edeceğiz. Galatasaray'ı ve taraftarlarını iyi biliyoruz. Buna göre hazırlanıp geldik." şeklinde konuştu.

Ligde oynanan Karvina maçında iyi bir performans ortaya koymasına ilişkin de konuşan Birmancevic, "Aynı performansı her maçta ortaya koymak isterim ama takımın performansı daha önemli. Yarınki maçta iyi bir mücadele ortaya koyup taraftarları mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray deplasmanında iyi bir atmosfer olacağını ve kendisinin de birçok kez böyle ortamlarda sahaya çıktığını ifade eden 25 yaşındaki futbolcu, atmosferin kendisi için sorun olmayacağını kaydetti.

Birmancevic son olarak Galatasaray'da birçok yıldız oyuncu olduğu yönündeki soru üzerine, "Bütün oyunculara saygım var o yüzden yıldız ya da değil, buna fazla bakmıyorum, kendimle odaklıyım." şeklinde görüş belirtti.

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