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  • Verdiği karar maçın önüne geçti! Avrupa'da gündem Halil Umut Meler
Spor

Verdiği karar maçın önüne geçti! Avrupa'da gündem Halil Umut Meler

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Lazio-Celtic maçını yönetti. Meler'in uzatma dakikalarında Celtic lehine çaldığı penaltı düdüğü VAR uyarısı sonrası iptal edilse de, karşılaşmanın ardından en çok konuşulan olay oldu.

29 Kasım 2023 Çarşamba 14:15 - Güncelleme:
Verdiği karar maçın önüne geçti! Avrupa'da gündem Halil Umut Meler
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lazio, sahasında Celtic ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma uzun süre 0-0 devam etti. Ev sahibi ekibin yıldız ismi Ciro Immobile, 82. ve 85. dakikalarda attığı golle takımının sahadan 2-0 galip ayrılmasını sağlarken takımının da son maç öncesi bir üst tura yükselmesini garantiledi.

HALİL UMUT MELER GÖREV YAPTI

Mücadeleyi Türk Hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler, mücadelenin 90+5. dakikasında konuk ekip lehine bir penaltı kararı verdi.

İZLEDİ, PENALTIYI İPTAL ETTİ

VAR'da görev yapan Alper Ulusoy, Meler'e pozisyonu tekrar izlemesi için monitöre davet etti. Kenara gelip pozisyonu izleyen Meler kararını değiştirerek penaltıyı iptal etti

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