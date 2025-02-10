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  • Verdiği kararla maça damga vurmuştu! Oğuzhan Çakır düdüğünü astı mı?
Spor

Verdiği kararla maça damga vurmuştu! Oğuzhan Çakır düdüğünü astı mı?

Süper Lig'in 23. haftasında dün akşam oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır'ın, hakemlik kariyerine son verildiği iddia edildi.

Haber Merkezi10 Şubat 2025 Pazartesi 07:43 - Güncelleme:
Verdiği kararla maça damga vurmuştu! Oğuzhan Çakır düdüğünü astı mı?
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Süper Lig'de Galatasaray - Adana Demirspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır'a düdük astırıldığı iddia edildi.

Maçın 12. dakikasında Semih Güler ile Dries Mertens'in ceza sahasındaki pozisyonu sonrası penaltı noktasını gösteren Oğuzhan Çakır, bu kararıyla karşılaşmanın önüne geçti.

Sosyal medyada Oğuzhan Çakır ile ilgili binlerce paylaşım yapılırken, Merkez Hakem Kurulu'nun 27 yaşındaki hakeme düdük astırıldığı iddia edildi. X platformundaki bu iddia, kısa süre içerisinde artarak devam etti.

Merkez Hakem Kurulu, henüz maçla ilgili bir açıklama yapmazken, Oğuzhan Çakır ile ilgili bu iddialara da resmi bir cevap gelmedi.

Öte yandan Oğuzhan Çakır'ın uzun bir süre maç almayacağı tahmin edilirken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun düdük astırılma iddiasıyla ilgili kısa bir süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

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