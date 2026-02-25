İSTANBUL 11°C / 4°C
Spor

Verimlilik sıralamasında zirvede! Trabzonspor'da Paul Onuachu rüzgarı

Süper Lig ekiplerinin sezon başında transfer ettiği yabancı futbolcuların performansına bakıldığında Trabzonspor'un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, verimlilik sıralamasında listenin zirvesinde yer alıyor. İşte detaylar...

25 Şubat 2026 Çarşamba 13:08
Trendyol Süper Lig'de sezon başında takımlarına katılan yabancı futbolcuların performanslarına bakıldığında Trabzonspor'un gol yükünü çeken Paul Onuachu, verimlilik sıralamasında zirvede yer aldı.

Trabzonspor'da ortaya koyduğu skor katkısıyla öne çıkan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, hem gol sayısı hem de maç başına üretkenliğiyle yeni transferler arasında ilk sıraya yerleşti. Onuachu'nun istikrarlı performansı, bordo-mavililerin hücum gücüne doğrudan yansıdı. Sezon başında takıma katılan Onuachu, ligde oynadığı 20 maçta 17 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

SHOMURODOV VE ASENSİO DİKKAT ÇEKTİ

Başakşehir'in Özbek forveti Eldor Shomurodov ise 23 mücadelede 16 gol ve 4 asistle takımına önemli katkı sağladı. Fenerbahçe'nin İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio da skor üretiminde öne çıkan oyunculardan biri oldu. Asensio, 19 karşılaşmada 11 gol ve 8 asistlik performans ortaya koydu.

MUÇİ VE AUGUSTO DA ÜST SIRALARDA

Sezon başında Karadeniz ekibine katılan Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, 20 maçta 10 gol ve 3 asistte ulaşırken, Gaziantep FK'nin golcüsü Mohamed Bayo da 18 mücadelede 10 gol ve 1 asist kaydetti. Bordo-mavililerin bir diğer forveti Felipe Augusto ise 22 karşılaşmada 10 gol üretti.

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen de 16 müsabakada 9 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

