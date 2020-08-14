Veron, Jose Sosa'nın menajerine tepki gösterdi

14 Ağustos 2020 Cuma 01:02 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 01:03

Jose Sosa transferinde belirsizlik sürüyor. Trabzonspor'un yeni teklif yaptığı ve Fenerbahçe'nin de görüştüğü Arjantinli yıldızdan aynı zamanda Arjantin kulübü Estudiantes de haber bekliyor.

Estudiantes Başkanı Veron, Jose Sosa transferiyle ilgili olarak yeni bir açıklama daha yaptı. Arjantin basınında TYC Sports'a konuşan Veron, Jose Sosa'yı geri getirmek istediklerini söylerken, menajerine ise tepki gösterdi.

"BİZE HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİ!"



FutbolArena'nın haberine göre, Jose Sosa hiçbir zaman lig biter bitmez Estudiantes'e geri döneceğini söylemedi. Yarın ne olacağını kimse bilemez. Hepimiz onun geri dönmesini istiyor ve çabalıyoruz ama bize hiçbir şey söylemedi.

Jose Sosa'nın menajerine tepki gösteren Veron, "Jose Sosa'nın her kararına saygı duymalıyız. Eğer geri dönmezse kimse onu sorgulayamaz ama menajerinin yaptıklarına ve söylediklerine anlam veremiyorum." dedi.

Veron, "Jose Sosa eğer gelmezse bunu kimse sorgulayamaz. Hala ondan haber alamadık. Görüşmüyoruz. Bütün bunlar olmdan önce kendisiyle görüştük. Belki de şu anda değerlendiriyor. Bilemiyorum." şeklinde sözlerini noktaladı.