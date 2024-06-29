İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2024 Cumartesi / 23 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8826
  • EURO
    35,1821
  • ALTIN
    2450.33
  • BIST100
    10647.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Verstappen, Avusturya GP'sinde poleyi kaptı!
Spor

Verstappen, Avusturya GP'sinde poleyi kaptı!

Formula 1 Avusturya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu.

AA29 Haziran 2024 Cumartesi 22:13 - Güncelleme:
Verstappen, Avusturya GP'sinde poleyi kaptı!
ABONE OL

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'sine Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Spielberg kentinde yer alan 4,3 kilometrelik Red Bull Ring pistinde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları gerçekleştirildi.

Organizasyonda son 3 sezonun şampiyonu Max Verstappen, 1:04.314'lük derecesiyle birinci sıranın sahibi oldu. Hollandalı sürücü, Formula 1 kariyerinde 40. kez pole pozisyonu elde etti.

Verstappen'in 0.404 saniye arkasında bulunan Büyük Britanyalı pilot Lando Norris (McLaren) ikinci, 0.526 saniye gerisindeki Büyük Britanyalı George Russell (Mercedes) ise üçüncü sırayı aldı.

Avusturya Grand Prix'si, yarın TSİ 16.00'da koşulacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.