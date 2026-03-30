Verstappen kararsız! F1 defteri sezon sonunda kapanabilir

Max Verstappen, Japonya Grand Prix'sinin ardından geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Red Bull Racing pilotu, sezon sonunda sporu bırakmayı dahi düşünebileceğini söyledi.

Suzuka'daki yarışta sekizinci sırada finiş gören 28 yaşındaki Hollandalı pilot, yeni sezonla birlikte yürürlüğe giren motor kurallarından memnun olmadığını belirtti. BBC Sport'a konuşan Verstappen, Formula 1'den aldığı keyfin ciddi şekilde azaldığını ifade etti. Verstappen, padok içindeki her şeyi değerlendirdiğini söyleyerek sezon sonu için net bir karar vermediğini ancak seçenekleri düşündüğünü dile getirdi.

Başarılı pilot, performans düşüşünün kendisini rahatsız etmediğini özellikle vurguladı. Alt sıralarda yer almayı kabul edebileceğini ifade eden Verstappen, geçmişte her zaman kazanmadığını hatırlattı. Ancak asıl sorunun rekabet seviyesi değil, yarışın doğasının değişmesi olduğunu dile getirdi. Bir yarış pilotu için mevcut sürüş tarzının doğal olmadığını söyleyen Verstappen, bu durumun kendisini zorladığını ifade etti.

Yeni motor kurallarıyla birlikte artan enerji yönetimi gerekliliğine dikkat çeken Hollandalı sürücü, araçların sürekli batarya doldurma ihtiyacı nedeniyle sürüşün "sürüş karşıtı" bir hale geldiğini belirtti. Bu durumun yarış keyfini düşürdüğünü vurgulayan 28 yaşındaki pilot, belirli bir noktadan sonra bunun yapmak istediği şey olmadığını söyledi. Para kazanmanın artık bir motivasyon olmadığını açıkça ifade eden pilot, bu sporun her zaman tutkusu olduğunu ancak şu an aynı hissi vermediğini dile getirdi.

Takımıyla çalışmaktan hala keyif aldığını söyleyen Verstappen, ekibini ikinci bir aile olarak gördüğünü belirtti. Ancak direksiyon başına geçtiği anda aynı duyguyu hissedemediğini ve bu durumun kendisi için en büyük problem olduğunu dile getirdi. Her gün kendini motive etmeye çalıştığını ancak bunun giderek zorlaştığını söyledi.

4 kez dünya şampiyonu, spordan ayrılması durumunda hayatında boşluk oluşmayacağını vurgularken, farklı alanlarda da keyif alabileceğini söyledi. Ancak Formula 1 gibi bir platformda bu konuların konuşulmasının üzücü olduğunu dile getirdi.

Açıklamalarının sonunda ise Formula 1 yönetimine de dolaylı bir mesaj gönderen Hollandalı pilot, çözümün ne olduğunu yetkililerin bildiğini söyledi. Kurallarda yapılacak değişikliklerin kararını etkileyebileceğini ima eden Verstappen'in sözleri, Formula 1 dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.