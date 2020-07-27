İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2020 Pazartesi / 6 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8546
  • EURO
    8,0441
  • ALTIN
    426.72
  • BIST100
    1196.82
Spor

Vertonghen'den Tottenham'a veda

Tottenham'ın 33 yaşındaki Belçikalı stoperi Jan Vertonghen, İngiliz kulübünden ayrıldığını açıkladı.

AA27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:14 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:14
ABONE OL

Belçikalı futbolcu Jan Vertonghen, İngiliz ekibi Tottenham'dan ayrıldı.

Kariyerini 2012 yılından bu yana İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da sürdüren 33 yaşındaki savunma oyuncusu, ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Kulübe ve çalışanlara teşekkür eden Vertonghen, "Buradaki arkadaşlarımı, olağanüstü yeni stadımızda oynamayı ve taraftarlarımızı çok özleyeceğim. İnanılmaz anılarımız var ama şimdi veda zamanı." ifadelerini kullandı.

Londra ekibiyle tüm kulvarlarda 315 maça çıkan Belçikalı oyuncu, 12 gol attı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.