İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2025 Pazar / 12 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2875
  • EURO
    44,7234
  • ALTIN
    4177.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Veysel Bilen: Avrupa'da herkes tarafından beğenilen bir Samsunspor izleteceğiz
Spor

Veysel Bilen: Avrupa'da herkes tarafından beğenilen bir Samsunspor izleteceğiz

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Avrupa'da herkes tarafından beğenilen bir Samsunspor izleteceklerini söyledi.

IHA8 Haziran 2025 Pazar 11:09 - Güncelleme:
Veysel Bilen: Avrupa'da herkes tarafından beğenilen bir Samsunspor izleteceğiz
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'i 3. sırada tamamlayarak Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etme hakkı kazanan Samsunspor'da Başkan Vekili Veysel Bilen, takımın gelecek sezon hedefleri hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kırmızı-beyazlı kulübün gelecek sezon 3 kulvarda da yarışacağı için geniş bir kadro kuracaklarını dile getiren Bilen, "Bizim almak istediğimiz oyuncular hemen hemen belli. Ön görüşmeleri yapılan oyuncular var. Teklif verip, neticesini beklediğimiz oyuncular var. 3 Temmuz'a kadar hedefimiz bu oyuncuları ilk kampa yetiştirmek" dedi.

"Avrupa'da herkes tarafından beğenilen bir Samsunspor izleteceğiz"

Herkes tarafından beğenilen bir Samsunspor izleyeceklerini vurgulayan Bilen, "Gelecek sezon ligde hedefimiz, bulunduğumuz yerden geriye düşmemek. Samsunspor artık her dönemde ilk 5'in içinde olmak durumunda. Bu sene bulunduğumuz yer itibariyle kadro derinliğimizi de dikkate alarak Türkiye Kupası'nda da zaten direkt gruplardan başlama şansımız olacak. Bu da bizim için bir avantaj olacak. Bunu da iyi kullanmak istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde de gönlümüzden geçen; play-off'ta dişimize göre bir rakip bulursak gruplara kalıp, Atatürklü armaya yakışır, mücadele ruhu taşıyan, oyun karakteri herkes tarafından beğenilen bir Samsunspor izletmek. Bu seviyedeki Avrupa arenasında 'Şunu yapmak, hedefimize şunu koyduk' demek için çok erken. Orada da maç maç düşüneceğiz. Mücadelemizi hiç bırakmadan, kaldığımız noktanın farkına vararak, başarıyı sürdürülebilir hale getirmek için olanca gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Karadeniz temsilcisinin UEFA Avrupa Ligi Play-Off'undaki rakibi 4 Ağustos'ta çekilecek kura sonucunda belli olacak. Samsunspor, turu geçerse UEFA Avrupa Ligi'nde geçemez ise UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.