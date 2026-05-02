Veysel Bilen: Galatasaray'ı sürklase ederek yenmenin gururunu yaşıyoruz

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Galatasaray karşısında 4-1'lik galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Veysel Bilen "Maçın önemini idrak ederek iyi hazırlandık. Üç haftadır galibiyet zincirimiz vardı, takımın performansı artıyordu. Buraya belki de şampiyonluk turu atmak için gelen Galatasaray'ı sürklase ederek yenmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Teknik ekibe ve oyuncu kardeşlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Açıklamalarına devam eden Veysel Bilen "Bu galibiyet tesadüf değil. 21 yıl sonra gelen bir galibiyet ama Samsunspor yapılanma içerisinde. Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil etme şansımız oldu ve ülkemize ciddi puanlar kazandırdık. Ligde renk kazandırdığımızı düşünüyoruz. Evimide şansız puan kayıpları olmasa, ilk 5'te olabilirdik. Bu da bize tecrübe oldu. Türkiye Kupası'nda yarı final kapısından döndük. Başarı grafiğimizi daha da yukarılara çıkaracağız. Şımarmadan bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. İstanbul'da Başakşehir ve evimizde Göztepe maçımızla inşallah sakatsız sezonu tamamlarız. Suskun golcümüz Cherif Ndiaye, iki gol attı ve üzerinde steresi attı. Marius Mouandilmadji zaten bu maçların oyuncusu." ifadelerini kullandı.