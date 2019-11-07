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Veysel Sarı'ya 3 maç men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kasımpaşa'nın tecrübeli oyuncusu Veysel Sarı'ya 3 maç men cezası verdi.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kasımpaşa'nın tecrübeli oyuncusu Veysel Sarı'ya 3 maç men cezası verildiğini açıkladı.
 
BTC Turk Yeni Malatyaspor ile oynanan ve 2-2 biten mücadelenin son düdüğünün ardından rakip takım oyuncusu Adis Jahovic ile kavga ettiği ileri sürülen Veysel, PFDK'ya sevk edilmişti. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu takımının Fenerbahçe, Gençlerbirliği (d) ve Sivasspor ile oynayacağı mücadelelerde forma giyemeyecek.
 
PFDK'dan yapılan açıklamada, "KASIMPAŞA A.Ş. sporcusu VEYSEL SARI'nın, rakip takım sporcularına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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