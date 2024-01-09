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Spor

Victor Boniface'den Xabi Alonso'ya kötü haber!

Bu sezon Xabi Alonso ile yükselen Bayer Leverkusen'in yıldız futbolcusu Victor Boniface'nin 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

9 Ocak 2024 Salı 19:29 - Güncelleme:
Victor Boniface'den Xabi Alonso'ya kötü haber!
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Bu sezon Xabi Alonso yönetiminde rüya gibi bir sezon geçiren Bayer Leverkusen'e yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre yıldız oyuncu Victor Boniface son antrenmanda sakatlandı.

Açıklamanın detaylarında Victor Boniface'nin tendonlarından sakatlandığı ve ameliyat olacağı söylendi. Boniface bu ameliyat sonrasında 2 ay sahalardan uzak kalacak.

23 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 23 resmi maça çıkan Victor Boniface bu karşılaşmalarda 16 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.

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