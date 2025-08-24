İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2025 Pazar / 1 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Victor Boniface'in Milan transferi iptal!
Spor

Victor Boniface'in Milan transferi iptal!

İtalyan ekibi Milan, 24 yaşındaki forvet oyuncusu Victor Boniface'in transferinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından vazgeçti.

HABER MERKEZİ24 Ağustos 2025 Pazar 17:20 - Güncelleme:
Victor Boniface'in Milan transferi iptal!
ABONE OL

Milan, Bayer Leverkusen forması giyen Victor Boniface'in transferinden vazgeçti.

Bild'de yer alan habere göre, Nijeryalı futbolcunun geçmişte yaşadığı sakatlık sorunlarından endişe duyan Milan, İtalya'daki sağlık kontrollerinin ardından transferden vazgeçti.

Milan'ın, Boniface'i İtalya'da dört ayrı sağlık kontrolünden geçirdiği ve transferi askıya aldığı belirtildi.

Boniface'in bu gelişmenin ardından Almanya'ya geri dönmesi bekleniyor.

İtalyan ekibi, Boniface'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Bayer Leverkusen ile 5+24 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sokak ortasında kurşun yağdırdı: Enişte katili kameralara yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.