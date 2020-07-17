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Spor

Victor Font: ''Messi mutsuz ve sinirli''

Barcelona'nın başkan adayı Victor Font, Lionel Messi'nin Barcelona'daki durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

17 Temmuz 2020 Cuma 21:28 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 21:28
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İspanya'da şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da başkan Josep Maria Bartomeu'nun koltuğunun sallantıda olduğu konuşuluyor.

İş adamı Victor Font, Katalan ekibinde 2021 yılında yapılacak kongrede aday olacağını açıklamıştı.

"BARCELONA, MANCHESTER UNITED VE MILAN GİBİ OLABİLİR"

Barcelona'nın ekonomik krizde olduğuna dikkat çeken Font, "Premier Lig'de iyi yönetilen kulüplere baktığınızda çok para yatırmalarına rağmen kendilerine bir limit koyduklarını görüyorsunuz. Barça, kendisine bu limiti koymazsa Manchester United ve Milan gibi olma riski var." ifadelerini kullandı.

"MESSI MUTSUZ VE SİNİRLİ"

Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin mutsuz olduğunu vurgulayan başkan adayı, "Messi mutsuz ve geleceği hakkında kararsız. Muhtemelen yıllardır Şampiyonlar Ligi kazanamadığı için biraz sinirli. Odaklanılması gereken yer burası." dedi.

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