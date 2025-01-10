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Spor

Victor Hugo, Göztepe formasıyla siftahını yaptı

İzmir ekibi Göztepe'nin 20 yaşındaki genç yıldızı Victor Hugo, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ile oynanan maçta sarı kırmızılı formayla ilk golünü attı.

IHA10 Ocak 2025 Cuma 12:42 - Güncelleme:
Victor Hugo, Göztepe formasıyla siftahını yaptı
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Göztepe'nin orta saha oyuncusu Victor Hugo, Erzurumspor FK maçında galibiyeti getiren golü atarak sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti.

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, deplasmanda oynadığı müsabakayı 1-0 kazanmayı başardı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 20 yaşındaki Victor Hugo, 22. dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Böylece genç orta saha oyuncusu, sezon başında katıldığı Göztepe'de ilk golünü attı.

Brezilyalı futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 15 müsabakaya çıktı.

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