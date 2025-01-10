Victor Hugo, Göztepe formasıyla siftahını yaptı

Göztepe'nin orta saha oyuncusu Victor Hugo, Erzurumspor FK maçında galibiyeti getiren golü atarak sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti.
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, deplasmanda oynadığı müsabakayı 1-0 kazanmayı başardı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 20 yaşındaki Victor Hugo, 22. dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Böylece genç orta saha oyuncusu, sezon başında katıldığı Göztepe'de ilk golünü attı.
Brezilyalı futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 15 müsabakaya çıktı.