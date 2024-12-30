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Spor

Victor Lapena: Birlikte tüm hedeflerimize ulaşabiliriz

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Nesibe Aydın'ı yenen ÇBK Mersin'in başantrenörü Victor Lapena, 'Taraftar ve takım olarak birlikte tüm hedeflerimize ulaşabiliriz' dedi.

IHA30 Aralık 2024 Pazartesi 11:05 - Güncelleme:
Victor Lapena: Birlikte tüm hedeflerimize ulaşabiliriz
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında taraftarı önünde oynadığı karışlaşmada Nesibe Aydın'ı 87-76 yenerek, puan cetvelinde 3. sıraya yerleşen ÇBK Mersin'de galibiyet sevinci yaşanıyor. Çekişmeli geçen karşılaşmayı değerlendiren başantrenör Lapena, tüm oyuncularına gösterdiği çaba için teşekkür etti. Rakipleri kaşısında takım olarak çok iyi oynadıklarını ifade eden Lapena, "Tüm oyuncuların gösterdiği çabadan çok memnunum. Sahanın her alanında üstünlük kurduk. Yalnızca yorgunluk nedeniyle son dakikalarda skoru kaybettik. Taraftar ve takım olarak birlikte tüm hedeflerimize ulaşabiliriz" dedi. Lapena, kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara ve ÇBK Mersin ailesine mutlu yıllar diledi.

ÇBK Mersin, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında, Beşiktaş ile 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak.

  • ÇBK Mersin
  • başantrenör
  • Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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