13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7419
  • 6,5142
  • 235.15
  • 97.655
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Victor Moses: Ayrılmak gibi bir düşüncem yok

Fenerbahçe'nin devre arasında İngiltere'nin Chelsea takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Moses açıklamalar yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin devre arasında İngiltere'nin Chelsea takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Moses, derbi sonrası İngiliz basınına önemli açıklamalarda bulundu. Nijeryalı oyuncu, transfer kararıyla ilgili olarak, "Burada olmaktan yüzde yüz mutluyum. Fenerbahçe'ye gelerek doğru kararı verdiğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu. Türkiye'de futbolun bambaşka duygularla oynandığını ifade eden Moses, "Atmosfer inanılmaz ateşli ve coşkulu. İnsanlar futbola aşk seviyesinde bağlılar. Elbette İngiltere'den farklı bir kültür var ve ben buna alışmaya başladım. Burada olmaktan yüzde yüz keyif alıyorum. İstanbul'da yaşamak ve böyle bir takımda olmak harika" dedi.
 
'ŞU AN HER ŞEY ÇOK İYİ GİDİYOR'
 
Türkiye'de ne kadar kalmayı planladığı yönündeki soruya Moses, "Zaten 1 yıl daha kontratım var. Ayrılmak gibi bir düşüncem yok çünkü mutluyum. Kontratım bittikten sonra da burada devam etmeyi düşünebilirim. Çünkü gerçekten beklentimden çok daha büyük bir kulüp ve ülkeyle karşılaştım. Şu an her şey iyi gidiyor" yanıtını verdi.
 
SAATİNİ ÇALDIRDI
 
Lige verilen milli arada ülkesi Nijerya'ya giden Moses, baş üstü dolabında çantasının içine koyduğu saatinin çalındığnı fark etmesi üzerine olayı emniyete taşıdı. 20 Mart 2019 tarihinde Lagos'tan İstanbul'a uçan futbolcu, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak şikayet dilekçesi verdi. Ekipler uçak içindeki kamera kayıtlarını talep etti ancak yolcuların bulunduğu bölgeleri görüntüleyen kameraların olmadığı öğrenildi. Çalınan saatin değeri polis tutanaklarına 18 bin pound (yaklaşık 136 bin TL) olarak geçirildi.
 
BÜYÜYÜ BOZMADIK
 
Moses, İngiliz basınına verdiği röportajda 1-1 biten Galatasaray derbisini de değerlendirdi. Uzun süre 10 kişi oynadıklarını hatırlatan Nijeryalı sağ kanat, "Bu şartlarda kaybetmemek için iyi diyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe'nin 20 yıllık bir yenilmeme geleneği var. Bu büyüyü devam ettirmek önemliydi. Umarım uzun yıllar daha bu seri devam eder. Ancak elbette kazansak, taraftarımızı çok daha memnun edecektik" ifadelerini kullandı.
 
(Sabah)
 

İmamoğlu mitingi sonrası provokatör bir grup, TÜRGEV´in yurduna saldırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'de saldırı alarmı: Şüpheli lise öğrencisi ölü ele geçirildi

ABD'de saldırı alarmı: Şüpheli lise öğrencisi ölü ele geçirildi

Dünya'ya yıldızlar arası bir nesne çarptı

Dünya'ya yıldızlar arası bir nesne çarptı

Trump'tan Ivanka'ya başkanlık teklifi

Trump'tan Ivanka'ya başkanlık teklifi

Uzayda 11 ay kalacak

Uzayda 11 ay kalacak

Orhan Gencebay yoğun bakımda

Orhan Gencebay yoğun bakımda

Eski ÖSYM Başkanı Demir hakkında karar verildi

Eski ÖSYM Başkanı Demir hakkında karar verildi

Time'ın 'Yılın en etkili 100 ismi' listesinde dikkat çeken isimler

Time'ın 'Yılın en etkili 100 ismi' listesinde dikkat çeken isimler

Trump'a tepki yağdı

Trump'a tepki yağdı
 

POPÜLER HABERLER

İzinsiz açıklama yapmak isteyen HDP´li gruba müdahale edildi

İzinsiz açıklama yapmak isteyen HDP´li gruba müdahale edildi

'Muş Ovası' çeşitli kuş türlerini ağırlıyor

'Muş Ovası' çeşitli kuş türlerini ağırlıyor

Tarihi top kedi yuvası oldu

Tarihi top kedi yuvası oldu

ABD'nin gizli jetlerini tespit edebiliyor

ABD'nin gizli jetlerini tespit edebiliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA