Victor Moses: Ayrılmak gibi bir düşüncem yok

Fenerbahçe'nin devre arasında İngiltere'nin Chelsea takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Moses, derbi sonrası İngiliz basınına önemli açıklamalarda bulundu. Nijeryalı oyuncu, transfer kararıyla ilgili olarak, "Burada olmaktan yüzde yüz mutluyum. Fenerbahçe'ye gelerek doğru kararı verdiğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu. Türkiye'de futbolun bambaşka duygularla oynandığını ifade eden Moses, "Atmosfer inanılmaz ateşli ve coşkulu. İnsanlar futbola aşk seviyesinde bağlılar. Elbette İngiltere'den farklı bir kültür var ve ben buna alışmaya başladım. Burada olmaktan yüzde yüz keyif alıyorum. İstanbul'da yaşamak ve böyle bir takımda olmak harika" dedi.

'ŞU AN HER ŞEY ÇOK İYİ GİDİYOR'

Türkiye'de ne kadar kalmayı planladığı yönündeki soruya Moses, "Zaten 1 yıl daha kontratım var. Ayrılmak gibi bir düşüncem yok çünkü mutluyum. Kontratım bittikten sonra da burada devam etmeyi düşünebilirim. Çünkü gerçekten beklentimden çok daha büyük bir kulüp ve ülkeyle karşılaştım. Şu an her şey iyi gidiyor" yanıtını verdi.

SAATİNİ ÇALDIRDI

Lige verilen milli arada ülkesi Nijerya'ya giden Moses, baş üstü dolabında çantasının içine koyduğu saatinin çalındığnı fark etmesi üzerine olayı emniyete taşıdı. 20 Mart 2019 tarihinde Lagos'tan İstanbul'a uçan futbolcu, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak şikayet dilekçesi verdi. Ekipler uçak içindeki kamera kayıtlarını talep etti ancak yolcuların bulunduğu bölgeleri görüntüleyen kameraların olmadığı öğrenildi. Çalınan saatin değeri polis tutanaklarına 18 bin pound (yaklaşık 136 bin TL) olarak geçirildi.

BÜYÜYÜ BOZMADIK

Moses, İngiliz basınına verdiği röportajda 1-1 biten Galatasaray derbisini de değerlendirdi. Uzun süre 10 kişi oynadıklarını hatırlatan Nijeryalı sağ kanat, "Bu şartlarda kaybetmemek için iyi diyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe'nin 20 yıllık bir yenilmeme geleneği var. Bu büyüyü devam ettirmek önemliydi. Umarım uzun yıllar daha bu seri devam eder. Ancak elbette kazansak, taraftarımızı çok daha memnun edecektik" ifadelerini kullandı.

(Sabah)