Victor Moses: Buradan böyle ayrılmamız acı verici

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 1-0'ın rövanşında Zenit'e 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de, Victor Moses açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Moses, "Futbol bu, başka bir açıklama bulamıyorum. İlk karşılaşmada çok iyi bir performans sergilemiştik, buraya elimizden gelenin en iyisini yapma düşüncesiyle geldik. Yaptığımız bazı hatalar sonucun böyle olmasına neden oldu. Başımızı öne eğmektense, takım halinde odaklanmamız gerekiyor. Buradan böyle ayrılmamız acı verici. İvme bize dönmüş durumdaydı ama yaptığımız hataların bedelini acı ödedik, başka bir şey diyemiyorum şu anda." ifadedelerini kullandı.

Beşiktaş derbisini hatırlatan Nijeryalı oyuncu, "Bu akşam yaptığımzı hataları bir daha yapmamamız gerekiyor. Takım halinde bir araya gelip, bu hatalardan ders çıkarmamız gerekiyor. Beşiktaş ile önemli bir maç oynayacağız, tamamen o karşılaşmaya odaklanmamız gerekiyor. O maçı kazanmak tek düşüncemiz olacak. Rakibimiz kendi evinde oynuyor, zor olacak ama birlikte çalışırsak, yapabileceklerimizi birlikte yaparsak, neden olmasın?" dedi.

Kendi performansını yorumlaması istenen Moses, "Doğrusunu söylemek gerekirse, takım bir oyuncudan önemlidir. Benim istediğim futbol oynamak. Ligde olabildiğinde yukarı çıkmasını ve bitirebileceğimiz en iyi pozisyonda olmasını istiyorum takımın. Bu karşılaşmayı unutmalı ve Beşiktaş maçına odaklanmalıyız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp o maçı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.