Victor Moses'ın devre arasında Chelsea'ye geri döneceği iddia edildi
Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle kiraladığı Victor Moses'ın devre arasında Chelsea'ye geri döneceği iddia edildi.
Ada basınında yer alan haberlere göre, kulüp Nijeryalı oyuncunun dönüşüne sıcak bakıyor. Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonun ocak ayında 1.5 sezonluğuna kiraladığı Moses, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle bekleneni bir türlü veremedi. Sarı-Lacivertli takımda toplam 17 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcunun şu ana kadar sadece 5 gol ve 3 asisti bulunuyor.
(Güneş)
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