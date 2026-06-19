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Spor

Victor Munoz, Liverpool'a imzayı attı

Liverpool'un, Osasuna forması giyen Victor Munoz ile 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı belirtildi.

HABER MERKEZİ19 Haziran 2026 Cuma 01:35 - Güncelleme:
Victor Munoz, Liverpool'a imzayı attı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, sağ kanat bölgesine takviyede bulundu.

İngiltere temsilcisi, Osasuna forması giyen 22 yaşındaki Victor Munoz ile anlaşma sağladı.

40 MİLYON EURO ÖDENECEK

Liverpool'un Victor Munoz transferi için 40 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

İMZAYI ABD'DE ATTI

Öte yandan Transferin, çalışma izni ve uluslararası onay sürecinin tamamlanmasının ardından resmiyet kazanacağı bildirildi.

Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı kadrosunda yer alan oyuncunun sağlık kontrollerini ABD'nin Tennessee eyaletinde tamamladığı ve uzun vadeli sözleşmeye imza attığı belirtildi.

DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA

Victor Munoz, teknik direktör Andoni Iraola'nın göreve gelmesinin ardından Liverpool'un ilk transferlerinden biri oldu. Genç futbolcu, milli takım görevini tamamladıktan sonra yeni takımına katılacak.

36 MAÇTA 7 GOL - 5 ASİST

İspanya Milli Takımı ile iki maça çıkan Munoz, mart ayında Sırbistan karşısında çıktığı ilk maçta gol atarak dikkat çekmişti. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Osasuna formasıyla 36 maçta 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

KARİYERİ

Kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan Munoz, geçen yaz Osasuna'ya transfer olmuştu.

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