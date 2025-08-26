İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2025 Salı / 3 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0332
  • EURO
    47,8256
  • ALTIN
    4466.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Victor Nelsson: Benim için kolay bir karardı
Spor

Victor Nelsson: Benim için kolay bir karardı

Galatasaray'dan Hellas Verona'ya transfer olan Victor Nelsson, İtalyan ekibindeki ilk maçına 1-1 biten Udinese maçında çıktı. Danimarkalı oyuncu maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi26 Ağustos 2025 Salı 21:22 - Güncelleme:
Victor Nelsson: Benim için kolay bir karardı
ABONE OL

Galatasaray'dan Hellas Verona'ya transfer olan Victor Nelsson, İtalyan ekibindeki ilk maçına 1-1 biten Udinese maçında çıktı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Danimarkalı savunma oyuncusu, "Sadece birkaç gün içinde bu takıma uyum sağlamak kolaydı. İyi bir oyuncu grubu ve iyi bir teknik ekip buldum. Teknik direktörün ne istediğini olabildiğince çabuk öğrenmeye çalışıyorum. Benim için Verona'ya gelme kararı, kolay bir karardı. Paolo Zannetti uzun zamandır beni istiyordu ve ben de hem kendimi hem de takımı geliştirmek için buraya gelmeyi kabul ettim." dedi.

1-1 sona eren Udinese maçı için de konuşan Nelsson, "Sahaya her zaman kazanmak için çıkıyoruz ama Udinese maçındaki beraberlik bence adil bir sonuçtu." diye konuştu.

  • Victor Nelsson
  • Udinese
  • Hellas Verona

ÖNERİLEN VİDEO

Suçüstü yakalandı: Cüzdan hırsızlığı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.