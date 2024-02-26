Victor Nelsson: Bu şampiyon olacak takım olduğumuzu gösteriyor

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson, Antalyaspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Victor Nelsson "Üç puan en önemlisi. Topa sahip olduğumuz anlarda çok hata yaptık, bunlara dikkat etmeliyiz." dedi.

Victor Nelsson ayrıca "İyi olmadığımızda bile kazandık. Bu da şampiyon olacak takım olduğumuzu gösteriyor. En önemlisi 3 puan." ifadelerini kullandı.

Performansıyla ilgili konuşan Nelsson "Her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum. En iyisi kazanmak. Ben sahada yüzde 110'umu vermeye çalışıyorum." şeklinde konuştu.