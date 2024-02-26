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Spor

Victor Nelsson: Bu şampiyon olacak takım olduğumuzu gösteriyor

Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson, Antalyaspor mücadelesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

26 Şubat 2024 Pazartesi 23:35 - Güncelleme:
Victor Nelsson: Bu şampiyon olacak takım olduğumuzu gösteriyor
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Galatasaray'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson, Antalyaspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Victor Nelsson "Üç puan en önemlisi. Topa sahip olduğumuz anlarda çok hata yaptık, bunlara dikkat etmeliyiz." dedi.

Victor Nelsson ayrıca "İyi olmadığımızda bile kazandık. Bu da şampiyon olacak takım olduğumuzu gösteriyor. En önemlisi 3 puan." ifadelerini kullandı.

Performansıyla ilgili konuşan Nelsson "Her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum. En iyisi kazanmak. Ben sahada yüzde 110'umu vermeye çalışıyorum." şeklinde konuştu.

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