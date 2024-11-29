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Spor

Victor Nelsson depremi! Direkt bileti kesildi

Victor Nelsson krizi patlak verdi. Galatasaray, tecrübeli stoperin biletini kesti. Victor Nelsson'un geleceği ise resmen belli oldu. İşte detaylar...

29 Kasım 2024 Cuma 20:13 - Güncelleme:
Victor Nelsson depremi! Direkt bileti kesildi
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UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında AZ Alkmaar'a konuk olan Galatasaray, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Temsilcimizin golünü 43. dakikada Victor Osimhen atarken, Hollanda ekibinin golünü 2. dakikada Sven Mijnans kaydetti. Ayrıca AZ Alkmaar'da Smit, 90+3. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

NELSSON SAHADA 45 DAKİKA KALABİLDİ

Galatasaray'da uzun süre sonra ilk 11'de başlayan Victor Nelsson ancak 45 dakika sahada kalabildi. Danimarkalı stoper yaptığı hatayla takımının gol yemesine neden olurken, taraftarın da tepkisini çekti. 26 yaşındaki oyuncu sosyal medyada da çok yoğun tepki aldı. Nelsson'un devre arasında Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin devre arasında gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

EN KÖTÜ MAÇLARDA NELSSON VAR

Galatasaray'ın bu sezon oynadığı ve kötü sonuçlar aldığı maçlarda Victor Nelsson'un 11'de başlaması dikkat çekti. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş karşısında sarı-kırmızılı ekip 5-0 mağlup olmuştu. Bu maçta daha ilk dakikada Nelsson yaptığı ile Galatasaray'ın gol yemesine neden olmuştu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elendiğinde 2 maçta da sahada Nelsson vardı. Ayrıca sarı-kırmızılı ekibin 3-0 öne geçip 3-3 berabere kaldığı Kasımpaşa maçında da Danimarkalı oyuncu ilk 11'de forma giymişti. Tecrübeli stoper dün 2 puan bırakılan AZ Alkmaar maçına da 11'de başladı.

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