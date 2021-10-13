13 Ekim 2021 Çarşamba 21:43 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 21:43

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Kopenhag'dan kadrosuna kattığı genç stoper oyuncusu Victor Nelsson, beIN Sports'a konuştu.

"LİDERLİK YAPMAYI SEVİYORUM"

"Hem saha içinde hem de saha dışında liderlik yapmayı seviyorum. Bu, benim için doğal bir şey. Buraya gelmeden önce Galatasaray'ın ve taraftarlarının ne kadar büyük olduğunu duymuştum. Galatasaray'a transfer olmamı sağlayan en önemli etken büyük bir takım olmasıydı. Takımın genç oyunculardan oluşması, beni cezbeden nedenlerden bir tanesiydi."

"FATİH TERİM'İ ÇOK SEVİYORUM"

"Fatih Terim'i çok seviyorum. Benim için bir baba gibi. Her zaman hem benden hem de diğer oyunculardan beklenti içerisinde. Hocalığının yanı sıra çok da iyi bir insan."

"SÜPER LİG'İ KAZANMAK İSTİYORUM"

"Avrupa'da çok iyi 2 maç çıkardığımızı düşünüyorum. Grup lideriyiz. 6 maçın sonunda da 1. olarak gruptan çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapıp Süper Lig'i kazanmak istiyorum. Umarım sene sonunda taraftarımızla bir araya gelip şampiyonluğu kutlayacağız."

"İSTANBUL TRAFİĞİ GİBİ BİR ŞEY GÖRMEDİM"

"İstanbul trafiği gibi bir şey hayatımda görmedim. Beni en çok şaşırtan ve çıldırtan şey trafik oldu."