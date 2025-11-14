İSTANBUL 17°C / 7°C
Spor

Victor Nelsson, Galatasaray'a kapıyı kapattı! ''Geri dönmeyeceğim''

Sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak Hellas Verona'ya giden Victor Nelsson, geleceği için açıklamalarda bulundu.

14 Kasım 2025 Cuma 12:31
Victor Nelsson, Galatasaray'a kapıyı kapattı! ''Geri dönmeyeceğim''
ABONE OL

Galatasaray'dan Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Victor Nelsson, Danimarka'dan Bold'a konuştu. Danimarkalı savunma oyuncusu, Galatasaray'a geri dönmeyeceğini açıkladı.

"GERİ DÖNMEYECEĞİM"

Nelsson, "Bu yaz neler olacağını göreceğiz. Ama geleceğimin Galatasaray'da olmadığını biliyorum. Geri dönmeyeceğim." dedi.

GENÇ TAKIMLA ANTRENMAN

Bold'da Nelsson ile yapılan röportajda yer alan kısımda, "Bold'un anladığı kadarıyla, Nelsson, Verona'ya kiralanmadan önce genç takımla antrenman yapmaya gönderildi." ifadeleri kullanıldı.

"ZOR BİR DÖNEM YAŞADIM"

Sözlerine devam eden Nelsson, "Galatasaray'da olanlar hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Ancak geçen yaz Roma'daki kiralık dönemimden döndüğümde zor bir dönem yaşadığımı söyleyebilirim." diye konuştu.

"UZATMAK ZORUNDA KALDIM"

Danimarkalı savunma oyuncusu, "Kulüpte harika yıllar geçirdim, taraftarlar tarafından sevildim ve şampiyonluklar kazandım. Roma'ya transfer olduğumda, Galatasaray ile sözleşmemi 2027 yılına kadar uzatmak zorunda kaldım. Bu, kiralanmamın şartı gibiydi. Bu yaz Verona'ya transfer olduğumda da şart aynıydı. Sözleşmemi bir yıl uzatmak zorunda kaldım, 2028'e kadar." dedi.

11 MAÇTA OYNADI

Galatasaray'dan Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Nelsson, İtalyan ekibinde bu sezon 11 maçta süre buldu.

