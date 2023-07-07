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Spor

Victor Nelsson için rekor teklif! Galatasaray'a resmen piyango vurdu

Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Nelsson, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Birçok talibi bulunan Danimarkalı stoper Victor Nelsson için Avrupa devi resmen devreye girdi. İşte detaylar...

7 Temmuz 2023 Cuma 10:24 - Güncelleme:
Victor Nelsson için rekor teklif! Galatasaray'a resmen piyango vurdu
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Galatasaray'ın 2 sezon önce Danimarka ekiplerinden Kopenhag'dan transfer ettiği yıldız stoper Victor Nelsson için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, yıldız isim için daha önce yapmış olduğu 22 milyon euroluk transfer teklifini revize etti.

VICTOR NELSSON İÇİN 25 MİLYON EURO

Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Nelsson'u kadrosuna katmak isteyen İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, başarılı futbolcunun bonservisi için önceden teklif ettiği 22 milyon euroluk teklifi artırarak yıldız oyuncu için yeni teklifini 25 milyon euroya çıkardı.

GALATASARAY TARİHİNİN EN PAHALI SATIŞI OLABİLİR

Victor Nelsson, eğer İngiliz kulübüne transfer olursa 25 milyon euroluk bedel, Galatasaray tarihinin en büyük satışı olacak.

DİĞER AVRUPA DEVLERİ NELSSON İÇİN KAPIDA

Danimarkalı stoper için İtalya'dan Atalanta ve Napoli, İngiltere'den ise Arsenal'in ilgisi olduğu biliniyor.

VICTOR NELSSON'UN GEÇEN SEZONKİ RAKAMLARI

Victor Nelsson, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 35 kez giyerken 1 gol attı ve takım arkadaşlarına 1 asist yaptı.

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