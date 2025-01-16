Galatasaray'ın Victor Nelsson için belirlediği bonservis bedeli ortaya çıktı.

NELSSON'UN HEDEFİ

Danimarka basınında yer alan habere göre, Nelsson, ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Nelsson'un kariyerine

beş büyük ligden birinde devam etmek istediği kaydedildi.

MENAJERİ GÖRÜŞÜYOR

Galatasaray'ın 26 yaşındaki futbolcu için bonservis beklentisinin 10-12 milyon euro olduğu belirtildi. Danimarkalı futbolcunun menajerinin ise bu rakamı düşürmek için Galatasaray'la temas halinde olduğu öne sürüldü.

Nelsson'un adı son dönemde Fransa'dan Rennes ve Belçika'dan Anderlecht ile anılıyor.

Galatasaray, Nelsson'u 2021 yazında 7 milyon euro bonservis bedeliyle Kopenhag'dan kadrosuna katmıştı.

2026 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Nelsson, bu sezon Galatasaray'da 16 maçta süre buldu.

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki savunma oyuncusunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.