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Spor

Victor Nelsson: Lige çok daha fazla önem vereceğiz

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Victor Nelsson, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

28 Kasım 2021 Pazar 21:37 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 21:37
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Galatasaray'ın Danimarkalı stoper Victor Nelsson, 0-0 biten Yeni Malatyaspor maçı sonrası konuştu.

İşte Victor Nelsson'un sözleri:

"0-0 bitti maç. Bizim istediğimiz bir sonuç değildi. Kazanmamız gereken bir oyunu ilk defa 0-0 bitirmiyoruz ama bunun nedeni nedir bilmiyorum, yorgunluk olabilir.

"Bir önceki başkanımızı tanımıyordum ama kendisine rahmet diliyorum. Onun hakkında hep iyi şeyler duydum."

"Bugün için üzgünüm. Enerji eksikliği olarak düşünüyorum. Marsilya maçında toplu topsuz oyun olsun, ortaya koyduğumuz ruh olsun tam bir takım gibiydik. Aradaki fark yorgunluk. Bu maçların da önemli olduğunu biliyoruz. Avrupa maçından bile çok çok daha önemliydi. Bundan sonra lige çok daha fazla önem vereceğiz."

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