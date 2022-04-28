İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2022 Perşembe / 27 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7652
  • EURO
    15,6307
  • ALTIN
    894.101
  • BIST100
    2472.63
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Victor Nelsson piyangosu! En az 20 milyon avro...
Spor

Victor Nelsson piyangosu! En az 20 milyon avro...

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un transferi için Sevilla ve Milan harekete geçti. Sarı kırmızılı kulüp Victor Nelsson'dan en az 20 milyon avro gelir elde etmeyi bekliyor.

Takvim28 Nisan 2022 Perşembe 10:22 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray'ın Kopenhag'tan 8 milyon avroya aldığı Victor Nelsson, Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Takvim'in haberine göre Sevilla ve Milan, Danimarkalı stoperle ilgileniyor. Nelsson'un maçlarını takip eden Sevilla ve Milan'ın Nelsson'un menajeri Marco Benes ile temasa geçtiği belirtiliyor. İki kulübün de pazarlıklara başlamak için Galatasaray'da yeni yönetimin göreve gelmesini beklediği ifade edildi.

EN AZ 20 MİLYON AVRO!

Burak Elmas başkanlığındaki yönetime danışmanlık yapan Luis Campos, Nelsson'la ilgili raporunda "20 milyon avronun altında satılmamalı" ifadesini kullanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.