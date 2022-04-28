Victor Nelsson piyangosu! En az 20 milyon avro...

Galatasaray'ın Kopenhag'tan 8 milyon avroya aldığı Victor Nelsson, Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Takvim'in haberine göre Sevilla ve Milan, Danimarkalı stoperle ilgileniyor. Nelsson'un maçlarını takip eden Sevilla ve Milan'ın Nelsson'un menajeri Marco Benes ile temasa geçtiği belirtiliyor. İki kulübün de pazarlıklara başlamak için Galatasaray'da yeni yönetimin göreve gelmesini beklediği ifade edildi.

EN AZ 20 MİLYON AVRO!

Burak Elmas başkanlığındaki yönetime danışmanlık yapan Luis Campos, Nelsson'la ilgili raporunda "20 milyon avronun altında satılmamalı" ifadesini kullanmıştı.