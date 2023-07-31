Victor Nelsson'a dev teklif!

Galatasaray'da bir yandan da takımın yıldız oyuncularına teklif yağıyor.

15 MİLYON EURO TEKLİF

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Victor Nelsson için harekete geçti. Çizme ekibi, Danimarkalı futbolcu için 15 milyon euro'ya yakın bir ücreti gözden çıkardı.

24 yaşındaki oyuncunun, Sarı-Kırmızılı formayı giymeye devam etmek istemesi ve bonservisin de az bulunması nedeniyle Fiorentina'ya ret cevabı verildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Victor Nelsson geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 35 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistle skora etki etti.