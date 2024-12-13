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Spor

Victor Nelsson'dan olay hareket! Okan Buruk çok sinirlendi

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Malmö ile oynadığı maçta Victor Nelsson saha kenarındaki davranışları Okan Buruk'u sinirlendirdi.

13 Aralık 2024 Cuma 09:17 - Güncelleme:
Victor Nelsson'dan olay hareket! Okan Buruk çok sinirlendi
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Galatasaray'da Victor Nelsson krizi büyümeye devam ediyor.

Sarı kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynadığı maçta dikkat çeken bir olay yaşandı.

NELSSON SİNİRLENDİRDİ

Sarı kırmızılılarda Victor Nelsson, ikinci yarıda oyuna gireceği sırada Okan Buruk'u sinirlendirdi.

OKAN BURUK'TAN TEPKİ

Oyuna girmek için kenara gelen Danimarkalı oyuncunun üstünü çıkarmaması sonrası tecrübeli teknik adam tepki gösterdi.

Ekranlara yansıyan görüntülerin ardından Nelsson'un davranışlarına eleştiriler gelmeye başladı.

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