İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2023 Çarşamba / 6 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4251
  • EURO
    21,4901
  • ALTIN
    1249.12
  • BIST100
    4799.42
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Victor Oladipo: Benim için gözyaşı dökmeyin
Spor

Victor Oladipo: Benim için gözyaşı dökmeyin

Miami Heat'in yıldızı Victor Oladipo saaktlanarak sezonu kapatmıştı. Yıldız oyuncu Play-off turuna devam eden Miami Heat'e başarılar diledi.

26 Nisan 2023 Çarşamba 15:32 - Güncelleme:
Victor Oladipo: Benim için gözyaşı dökmeyin
ABONE OL

Miami Heat koçu Erik Spoelstra, yakın zamanda sakatlanarak sezonu kapatan Victor Oladipo'nun takıma ilettiği mesajı paylaştı.

Spoelstra, sol dizinde yırtık patellar tendon teşhisi konulan ve bu hafta ameliyat olması beklenen Oladipo hakkında şunları söyledi:

"Kesinlikle tokat etkisi yarattı. Ve evet, beklenen bir bakış açısına sahipti. 'Benim için gözyaşı dökmeyin. Tüm bunların üstesinden geleceğim' dedi. İşin sürekli bahsettiğimiz insani tarafı da bu. Kendisinin ne kadar çok şey atlattığını ve üstesinden gelebildiğini gördüğünüzde, doğal olarak onu destekliyorsunuz.

Hepimizi bunun üstesinden geleceğine inandırmış durumda. Bir yolunu bulacaktır. O öyle sabırlı biri. Öte yandan, playofflardayız. Bu duygu ve düşünceleri birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bunun gibi birçok farklı duyguyu yaşamak zorunda olan birçok takım var. Biz de göreve odaklanmalıyız."

Seride Milwaukee Bucks'a karşı 3-1 önde olan Heat, bu akşam 5. maçı oynayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.