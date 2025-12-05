İSTANBUL 20°C / 12°C
Spor

Victor Osimhen, 11 gole ulaştı

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Samsunspor maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'de gol sayısını 5'e çıkardı. Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi ile birlikte toplamda 11. golüne ulaştı.

Victor Osimhen, 11 gole ulaştı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Samsunspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Mücadelenin 29. dakikasında Leroy Sane'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Osimhen, kale önünden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve skor 2-0'a geldi. Nijeryalı futbolcu, maçın 90+1. dakikasında da ceza sahası içinde röveşatayla topu ağlarla buluşturdu ve galibiyet golünü kaydetti.

26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'de gol sayısını 5 yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 golü bulunan Osimhen bu sezon toplamdaki gol sayısını da 11'e çıkardı.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen, 90 dakika sahada kaldı.

