Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perşembe akşamı oynanacak Eintracht Frankfurt karşılaşması öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı.

Nijerya Milli Takımı'ndan sakat döndükten sonra yoğun tedavi süreci geçiren ve ayak bileğindeki ağrıları devam eden Osimhen, kritik karşılaşma öncesi yapılan son çalışmada takımdan ayrı kaldı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde bireysel program uygulanan yıldız futbolcunun, Frankfurt deplasmanında forma giyip giyemeyeceği maç saatinde netlik kazanacak.

SON KARAR SAĞLIK HEYETİNİN

Victor Osimhen'in Almanya'ya götürülmesi konusunda son kararı sağlık heyeti verecek.