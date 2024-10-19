Victor Osimhen attığı golü yorumladı: Puskas Ödülü'ne aday olabilir

Galatasaray'ın Antalyaspor maçında attığı röveşata golüyle farkı 3'e çıkaran Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

Victor Osimhen yaptığı açıklamada, "İnanılmaz bir gol attım. 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Bugün doğum günü olan hocama armağan ediyorum golümü. İlk yarı iyi değildik ama Icardi'nin golüyle kendimizi toparladık. İkinci yarı daha iyiydik." dedi.

Nijeryalı golcü, "Birinci golümün iptal edilmesi normaldi ama ikinci golümün iptal edilmesi normal olamazdı." diye konuştu.

Victor Osimhen ayrıca, "Golüm Puskas Ödülü'ne aday olabilir, çok klas bir goldü. Neden olmasın?" açıklamasını yaptı.