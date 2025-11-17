İSTANBUL 20°C / 15°C
Spor

Victor Osimhen: Başaracağımı biliyordum

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, UEFA'ya verdiği özel röportajda hem kariyerinin dönüm noktalarını hem de Galatasaray'a geliş sürecini anlattı. Nijeryalı golcü, yaşadığı zorluklara rağmen hedeflerinden hiç vazgeçmediğini vurguladı.

17 Kasım 2025 Pazartesi 00:37
Victor Osimhen: Başaracağımı biliyordum
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, UEFA'ya verdiği özel röportajda hem kariyerinin dönüm noktalarını hem de Galatasaray'a geliş sürecini anlattı. Nijeryalı golcü, yaşadığı zorluklara rağmen hedeflerinden hiç vazgeçmediğini vurguladı.

HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEMİŞTİM

Osimhen, İstanbul'a ilk geldiği anı anlatırken hayatında hiç böyle bir kalabalık ve karşılama görmediğini söyledi. Kulüp çalışanlarının dışarıda çok sayıda taraftar olacağını söylemesine rağmen bunun boyutunu tahmin edemediğini, karşılaştığı manzaranın kendisine "taze bir esinti" gibi geldiğini ifade etti.

GİTMEK VE OLMAK İSTEDİĞİM YER BURASI

Nijeryalı golcü, Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu bildiğini ancak dahil olduktan sonra kulübün gerçek büyüklüğünü gördüğünü dile getirdi. Her damla terinin bu arma için olması gerektiğini vurgulayan Osimhen, en sonunda "Gitmek istediğim yer, olmak istediğim yer burası" dediğini aktardı.

ÇÖPLÜKTEN AYAKKABI ARADIĞI GÜNLER

Zorlu bir çocukluk geçirdiğini anlatan Osimhen, çok fakir bir aileden geldiğini ve arkadaşlarıyla çöplükte ayakkabı aradıklarını söyledi. Farklı marka iki ayakkabıyı eşleyip yıkayarak ertesi gün oynamak için kullandıklarını ifade etti.

Büyürken iyi bir hayat sürme imkanına sahip olmadığını belirten Osimhen, buna rağmen kendine ve yeteneğine olan inancını hiç kaybetmediğini ve bir gün mutlaka başaracağını bildiğini söyledi.

HEDEFİNE ULAŞMA AZMİ

Gelecekte kendisini büyük bir yerde gördüğünü söyleyen Nijeryalı yıldız, bunun için çok çalışmaya ve her gün kendini geliştirmeye devam edeceğini, sonunda hedeflediği noktaya ulaşacağına inandığını aktardı.

ANNESİNİN VEFATI

Osimhen, annesinin ölümünün hâlâ kendisini derinden yaraladığını dile getirerek, onun fedakarlıklarının karşılığını göremeden hayata veda ettiğini söyledi.

